Questa mattina, durante un’operazione congiunta tra la polizia metropolitana e le guardie volontarie della Lipu, in località Fressuriello, nel Comune di Saviano (Na), sono denunciati due cacciatori per attività illecite legate alla caccia.

Il Primo Caso: Porto Abusivo di Armi e Ricettazione

Il primo denunciato è un cacciatore di 56 anni, accusato di porto abusivo di armi e ricettazione. L’uomo è colto mentre praticava l’attività venatoria senza i necessari titoli autorizzativi. Durante il controllo, è immediatamente sequestrato il fucile utilizzato e 42 cartucce calibro 12, di cui 25 ritrovate sul luogo dell’operazione e altre 17 durante una perquisizione domiciliare.

Il Secondo Caso: Uso di Richiami Elettroacustici Illegali

Nel corso della stessa operazione, un secondo bracconiere è denunciato per l’utilizzo di richiami elettroacustici, che riproducevano il verso del tordo, violando le leggi sulla caccia. Anche in questo caso, sono sequestrati il fucile, 20 cartucce calibro 9 e mezzo, e il dispositivo acustico proibito, utilizzato per attirare gli uccelli.