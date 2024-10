Un grave incidente è avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 ottobre 2024 sulla Fondovalle Isclero, in Valle Telesina, dove un autotreno carico di polli è stato colpito da un incendio, causando la morte di numerosi animali. L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, quando l’autista del mezzo si è accorto del fumo e ha prontamente fermato il camion, cercando di limitare i danni.

L’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. L’incendio ha coinvolto principalmente il rimorchio dell’autotreno, provocando la morte di molti polli trasportati. Grazie alla prontezza dell’autista, che ha staccato il rimorchio per evitare che l’incendio si propagasse all’intero veicolo, si è riusciti a limitare ulteriori danni.

Oltre ai vigili del fuoco, sono giunti sul posto i carabinieri e il personale dell’Anas per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza la zona. Le operazioni di spegnimento e rimozione del mezzo si sono protratte per diverse ore, provocando il blocco del traffico lungo la strada per consentire le operazioni di messa in sicurezza degli animali ancora vivi e la rimozione della carcassa del camion.

Lunghe operazioni di messa in sicurezza

Le operazioni di spegnimento sono state complesse e hanno richiesto un intervento prolungato dei vigili del fuoco, che sono rimasti sul posto fino al completo spegnimento delle fiamme e alla rimozione del rimorchio danneggiato. Fortunatamente, non si sono registrati feriti tra il personale coinvolto, ma l’incendio ha causato gravi perdite tra gli animali trasportati.

Traffico bloccato e disagi

Il traffico sulla Fondovalle Isclero è rimasto bloccato per ore, causando significativi disagi per gli automobilisti. Le operazioni di ripristino e messa in sicurezza hanno richiesto tempo, rendendo necessaria la deviazione del traffico su percorsi alternativi.