Questa mattina, a Calitri, si è verificato un misterioso incendio che ha coinvolto un’auto parcheggiata lungo via Ferrovia. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area circostante, evitando così ulteriori danni. L’auto, ormai danneggiata dal rogo, è attentamente esaminata dai caschi rossi e dai carabinieri di Calitri, giunti sul posto per effettuare i rilievi e avviare le prime indagini.

Al momento, le autorità non escludono alcuna ipotesi sulle cause dell’incendio, compresa quella dolosa. Questo dettaglio rende l’episodio ancora più inquietante, lasciando aperti dubbi sulla possibilità di un’azione intenzionale. La comunità attende aggiornamenti dalle forze dell’ordine, che continueranno ad indagare per fare chiarezza sull’accaduto e accertare le responsabilità.