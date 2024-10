Il Deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha aperto alla possibilità di una sua candidatura a Sindaco di Napoli. Intervenendo durante il programma “MattinaLive” su Canale 8, condotto da Diletta Acanfora, Borrelli ha dichiarato che, sebbene in passato gli sia stata proposta la candidatura, è necessaria una squadra forte e il sostegno dei cittadini. “Qualora qualcuno me lo chiedesse, dovrebbe essere pronto a schierarsi con me ed avere la forza di rinnovare buona parte dell’amministrazione”, ha detto.

Borrelli ha sottolineato che non esclude la possibilità di accettare un’eventuale candidatura, soprattutto se si trattasse di una “chiamata” da parte della città. Tuttavia, ha ribadito che il suo impegno per Napoli rimarrà fermo, anche al di fuori di una candidatura. Il suo obiettivo principale è dimostrare che è possibile fare politica senza compromessi e senza cedere ai voti clientelari.

Il Deputato ha inoltre criticato il comportamento di alcuni consiglieri comunali e assessori che, secondo lui, hanno anteposto i propri interessi personali a quelli della città, arrivando a influenzare negativamente l’amministrazione. Borrelli ha parlato di un vero e proprio “cancro” all’interno della macchina dirigenziale napoletana, che a suo avviso lavora male e danneggia la città. “La combatto tutti i giorni”, ha affermato, riferendosi alla sua battaglia per migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione e liberare Napoli da dinamiche politiche dannose.