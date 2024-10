La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una serie di misure mirate a sostenere le famiglie italiane, con particolare attenzione ai nuclei più vulnerabili dal punto di vista economico. Tra le iniziative più significative, spicca il rifinanziamento della Carta Acquisti, conosciuta anche come social card, che continuerà a rappresentare un importante supporto per chi fatica a far fronte alle spese essenziali.

Carta Acquisti: cos’è e come funziona?

La Carta Acquisti è una carta prepagata destinata a sostenere economicamente le famiglie con redditi bassi, fornendo un contributo per l’acquisto di beni di prima necessità. Nel 2025, come avvenuto negli anni precedenti, questa misura sarà finanziata con un fondo dedicato che permetterà a chi ne ha diritto di ricevere un bonus di 500 euro.

Grazie a questo strumento, sarà possibile utilizzare la somma per acquistare generi alimentari, carburante e anche per il trasporto pubblico. Il bonus si conferma un aiuto concreto e mirato per le fasce più deboli della popolazione.

Chi può ricevere il Bonus nel 2025?

Per accedere al bonus di 500 euro caricato sulla Carta Acquisti nel 2025, è necessario rispettare alcuni requisiti specifici:

ISEE in corso di validità inferiore a 15.000 euro;

Dichiarazione ISEE aggiornata con i redditi e i patrimoni del 2023;

Residenza in Italia e soggiorno legale nel territorio nazionale;

Essere cittadini italiani o di un Paese membro dell’Unione Europea.

Chi ha già usufruito del bonus negli scorsi anni riceverà automaticamente la nuova ricarica, mentre i nuovi beneficiari dovranno ritirare la carta presso l’ufficio postale più vicino, dopo aver presentato domanda.

Scadenza per l’utilizzo della Carta

La somma caricata sulla Carta Acquisti dovrà essere spesa entro la fine di febbraio 2025, per acquisti di prodotti di prima necessità, come alimentari, carburante o biglietti per i mezzi pubblici. Questa scadenza impone ai beneficiari di pianificare attentamente l’utilizzo della carta, assicurandosi di sfruttare appieno l’importo disponibile.

Un sostegno alle famiglie in difficoltà

Il Bonus sulla Carta Acquisti rappresenta solo una delle misure di sostegno previste dalla Legge di Bilancio 2025. Insieme al taglio del cuneo fiscale e al rinnovo del Bonus bebè, questo pacchetto di interventi è finalizzato a migliorare il potere d’acquisto delle famiglie italiane, in un periodo di difficoltà economica diffusa.

Grazie ai 500 milioni di euro stanziati dal governo, milioni di cittadini potranno continuare a beneficiare di un aiuto fondamentale per coprire le spese quotidiane, soprattutto in un contesto di inflazione e aumento del costo della vita.

La Carta Acquisti si conferma, anche per il 2025, uno strumento essenziale per sostenere le famiglie italiane in difficoltà economica. Il rifinanziamento del bonus da 500 euro aiuta a mitigare gli effetti dell’inflazione e a garantire una maggiore stabilità economica a chi si trova in condizioni di fragilità. Questo intervento, insieme ad altre misure previste dalla Legge di Bilancio, riflette l’impegno del governo nel sostenere il welfare e il benessere delle fasce più vulnerabili della popolazione.