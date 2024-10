Ad ottobre 2024, il Governo ha annunciato l’introduzione di un Bonus Spesa del valore massimo di 1000 euro per nucleo familiare. Questo sussidio rappresenta un’importante misura di sostegno per le famiglie italiane, soprattutto in un momento caratterizzato da una crisi economica acuta, con inflazione in crescita e rincari su beni di prima necessità.

Chi può richiedere il Bonus Spesa?

Il bonus è destinato a famiglie che rientrano in specifici criteri di reddito e composizione familiare. In particolare, potranno richiederlo:

Famiglie con ISEE fino a 10.000 euro;

Nuclei familiari con almeno un minore a carico;

Priorità per famiglie monoreddito o con persone disoccupate o in condizioni di fragilità economica.

Per accedere a questo aiuto, sarà necessario verificare che tutti i requisiti vengano soddisfatti, poiché una mancanza di documentazione o di requisiti potrebbe comportare il rifiuto della richiesta.

Come fare domanda per il Bonus

La richiesta del Bonus Spesa dovrà essere effettuata online tramite il sito ufficiale dell’INPS. Per completare la domanda, sarà necessario autenticarsi con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) e fornire la seguente documentazione:

Documenti reddituali (attestazione ISEE);

Documenti di identità validi.

È importante compilare accuratamente tutti i campi richiesti e allegare i documenti corretti per evitare ritardi o esiti negativi. Chi dovesse incontrare difficoltà può rivolgersi a CAF e patronati per assistenza.

Modalità di erogazione del Bonus

Il Bonus Spesa potrà essere erogato in diverse modalità, a seconda delle preferenze e della disponibilità:

Carta prepagata, utilizzabile per acquisti in negozi convenzionati;

Buoni spesa digitali, spendibili online o in negozi fisici;

Accredito diretto su conto corrente.

L’importo varierà in base alla composizione del nucleo familiare e potrà essere utilizzato a partire da gennaio fino a febbraio 2025, salvo proroghe. Il bonus coprirà l’acquisto di beni di prima necessità e farmaci, aiutando le famiglie in difficoltà a sostenere le spese quotidiane.

Perché è importante fare attenzione alla domanda

Compilare la domanda correttamente è fondamentale per ottenere il bonus senza intoppi. Errori nella compilazione o documenti mancanti potrebbero comportare l’esclusione dal beneficio. Per questo motivo, il Governo invita le famiglie a prestare particolare attenzione durante l’invio della domanda.

In caso di dubbi, i CAF e i patronati del territorio saranno disponibili per fornire assistenza gratuita nella presentazione della richiesta.