Negli ultimi giorni, si stanno intensificando le voci riguardanti l’estensione della Carta Docente, il bonus di 500 euro attualmente destinato agli insegnanti, anche al personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario). Sebbene nulla sia stato ancora confermato ufficialmente, la richiesta dei sindacati è stata avanzata direttamente al Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, durante un incontro l’8 ottobre 2023.

La Richiesta dei Sindacati: Formazione per il Personale ATA

I sindacati hanno sottolineato l’importanza di garantire anche al personale ATA un credito per la formazione professionale. Questa categoria include Dsga (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi), assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici, figure fondamentali per il funzionamento delle scuole.

Secondo le organizzazioni sindacali, la Carta Docente dovrebbe essere estesa anche a loro, permettendo di investire in strumenti formativi e tecnologici che possano migliorare le competenze e le prestazioni lavorative. Finora, la Carta Docente da 500 euro era riservata solo agli insegnanti, consentendo loro di acquistare corsi di formazione, strumenti tecnologici come computer e, più recentemente, strumenti musicali.

Possibile Estensione nella Legge di Bilancio 2025

La Manovra di Bilancio 2025 potrebbe essere il momento cruciale per l’estensione di questo bonus al personale ATA. Tuttavia, l’incertezza persiste. Il Ministero dell’Istruzione è attualmente impegnato a risolvere altre problematiche urgenti, come il reperimento delle risorse per garantire la Carta Docente anche ai docenti con supplenza annuale, che sono esclusi da questo beneficio per anni, nonostante diverse sentenze abbiano dato loro ragione.

Al momento, i tecnici del Ministero stanno valutando la fattibilità dell’estensione della Carta anche al personale ATA, ma la questione è complessa. La priorità politica sembra essere quella di garantire il bonus ai supplenti annuali prima di prendere in considerazione altre categorie.

Risorse Limitate e Priorità

Uno dei principali ostacoli all’estensione della Carta Docente al personale ATA è la disponibilità di risorse. È evidente che, oltre alla volontà politica, la decisione dipenderà dai fondi a disposizione nella Legge di Bilancio. Mentre i sindacati continuano a fare pressione affinché anche il personale ATA sia incluso, è probabile che i riflettori su questa questione si accenderanno solo se verranno reperite risorse aggiuntive.

La possibilità che la Carta Docente sia estesa al personale ATA a partire da gennaio 2025 è ancora incerta. La richiesta dei sindacati è forte, e il Ministero dell’Istruzione sta valutando la questione, ma le risorse limitate e la priorità data ai docenti supplenti potrebbero ritardare questa estensione. Sarà fondamentale monitorare le prossime decisioni politiche e gli sviluppi legati alla Manovra di Bilancio per capire se il personale ATA potrà finalmente beneficiare di questo bonus.