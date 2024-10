Il Bonus Famiglie da 3000 euro, noto anche come Bonus Asili Nido, rappresenta un’importante misura di sostegno economico per le famiglie italiane. Tuttavia, con la scadenza fissata al 31 dicembre 2024, il rischio di perderlo è alto per chi non ha ancora presentato la domanda. Di seguito, ti spieghiamo come fare per non perdere questa opportunità e ottenere il massimo beneficio.

Bonus Famiglie 3000 euro: Cos’è e Chi Può Richiederlo

Il Bonus Asili Nido è un incentivo economico che mira ad aiutare le famiglie a coprire le spese legate alla frequenza degli asili nido pubblici e privati. La misura offre un sostegno che può arrivare fino a 327 euro al mese per un massimo di 11 mesi, a seconda dell’Isee della famiglia richiedente. L’importo totale può raggiungere i 3.600 euro l’anno.

Possono richiedere il bonus i genitori o i tutori legali di bambini nati nel 2024 e con un secondo figlio di età non superiore ai 10 anni. Tuttavia, è necessario avere un Isee che non superi i 40.000 euro. Oltre alla copertura delle rette dell’asilo nido, il bonus può essere utilizzato anche per l’assistenza domiciliare, nel caso di bambini con problemi di salute che impediscono la frequenza scolastica.

Come Richiedere il Bonus Asili Nido

Per richiedere il Bonus Famiglie da 3000 euro, è necessario presentare domanda telematica direttamente sul sito ufficiale dell’Inps. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2024, ma è consigliabile procedere il prima possibile per evitare ritardi o problemi amministrativi.

Nella domanda sarà necessario inserire:

Il nome del genitore richiedente e del bambino.

La Partita Iva dell’asilo nido frequentato.

Le mensilità per cui si richiede il contributo.

Detrazione Fiscale e Altri Benefici

Per coloro che non riuscissero a usufruire del Bonus Asili Nido entro il 2024, è possibile ottenere una detrazione del 19% sulle spese sostenute nel 2023 attraverso la dichiarazione dei redditi. Questo offre un’ulteriore forma di risparmio per le famiglie, anche qualora non fosse possibile accedere direttamente al bonus.

Con l’avvicinarsi della scadenza, è importante che le famiglie interessate presentino tempestivamente la domanda per il Bonus Famiglie da 3000 euro. Questo contributo, che può arrivare fino a 3.600 euro l’anno, è un aiuto fondamentale per chi deve sostenere le spese di asili nido o assistenza domiciliare per i propri figli. Non perdere questa occasione: visita il sito dell’Inps e segui la procedura indicata per ottenere il bonus prima del 31 dicembre 2024.