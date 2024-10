Negli ultimi anni, l’Italia e il resto d’Europa hanno dovuto affrontare le conseguenze di una crisi globale che ha portato a una pesante inflazione. Le famiglie, a causa del rincaro dei prezzi, si trovano sempre più in difficoltà, con un potere d’acquisto ridotto che rende arduo far fronte alle spese quotidiane. Proprio in risposta a questa situazione, arriva una nuova opportunità di sostegno economico: il Bonus Famiglie da oltre 800 euro, una misura mirata a sostenere i nuclei familiari che vivono nelle aree a rischio vulcanico dei Campi Flegrei, vicino Napoli.

Cos’è il Bonus Famiglie da oltre 800 euro?

Questo bonus è parte del Decreto Legge Campi Flegrei e si presenta come un vero e proprio sussidio destinato alle famiglie residenti in aree soggette al rischio vulcanico, che potrebbero essere costrette a lasciare le proprie abitazioni in caso di sgomberi legati alla pericolosità del vulcano. Il bonus mira a coprire le spese straordinarie derivanti da tali emergenze, permettendo alle famiglie di gestire l’eventuale inagibilità delle loro case.

L’importo del sussidio varia a seconda della composizione del nucleo familiare:

400 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona.

900 euro per le famiglie con 5 o più componenti.

È inoltre previsto un aumento di 200 euro per ogni membro del nucleo familiare che abbia più di 65 anni o che sia disabile.

Chi può beneficiare del Bonus Famiglie?

Il Bonus Famiglie è destinato esclusivamente ai residenti delle zone ad alto rischio vulcanico dei Campi Flegrei. Nello specifico, è rivolto a quelle famiglie che abitano in case dichiarate inagibili o soggette a ordinanza di sgombero per via del pericolo vulcanico. L’obiettivo è fornire un supporto economico immediato a chi si trova in una situazione di emergenza e deve affrontare le difficoltà di uno sgombero forzato.

Come funziona il Bonus?

Il bonus viene erogato dalla Regione Campania e sarà attivo a partire dal giorno in cui avviene lo sgombero fino a quando non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza per il rientro nelle abitazioni. Tuttavia, la misura ha una scadenza: il sostegno non sarà erogato oltre il 2025. Il fondo stanziato per questa misura ammonta a 5,4 milioni di euro, destinati a coprire circa 1000 famiglie coinvolte nel rischio vulcanico.

Opportunità e limiti del Bonus

Sebbene il Bonus Famiglie rappresenti un’importante opportunità per chi vive nelle zone a rischio vulcanico, non tutte le famiglie potranno beneficiarne. Il sussidio è limitato a coloro che sono direttamente colpiti dalle ordinanze di sgombero o dalla dichiarazione di inagibilità della propria abitazione.

Inoltre, l’importo del bonus varia in base alla composizione del nucleo familiare, e sebbene il massimo raggiunga i 900 euro, non tutti riceveranno questa cifra. Un altro limite importante è rappresentato dalla scadenza della misura, che non potrà superare il 2025, indipendentemente dalle condizioni di rischio vulcanico.

Il Bonus Famiglie da oltre 800 euro rappresenta una boccata d’ossigeno per le famiglie che vivono nelle aree a rischio dei Campi Flegrei. Tuttavia, come ogni misura di sostegno, presenta delle limitazioni sia in termini di ammissibilità che di durata. È fondamentale che chi risiede in queste aree sia informato su come accedere al bonus e su quali sono i requisiti per riceverlo.