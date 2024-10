Il Comune di Parma informa le famiglie che è aperto il bando INPS per richiedere il Bonus Asilo Nido 2024. Questo contributo è rivolto a genitori di bambini con meno di tre anni, e offre un supporto economico per il pagamento delle rette dei nidi d’infanzia, pubblici o privati, oltre a forme di assistenza domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche. Di seguito tutte le informazioni utili per richiedere il bonus.

Requisiti per il Bonus Asilo Nido

Il Bonus Asilo Nido è destinato a bambini di età inferiore ai 36 mesi. Se il bambino compie tre anni nel corso del 2024, il bonus può essere richiesto solo per le mensilità da gennaio ad agosto. Il genitore deve scegliere tra due forme di contributo:

Bonus Asilo Nido: copertura delle rette per la frequenza di nidi pubblici o privati autorizzati.

Bonus Supporto Domiciliare: assistenza presso la propria abitazione per bambini che, a causa di gravi patologie, non possono frequentare il nido.

Modalità di Presentazione della Domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica entro il 31 dicembre 2024 tramite il sito INPS o avvalendosi di patronati. Ogni richiesta deve essere specifica per ciascun figlio, e il richiedente deve indicare il tipo di contributo desiderato.

Domanda per il Bonus Asilo Nido

Il contributo è erogato dopo la presentazione delle ricevute di pagamento delle rette scolastiche. È possibile indicare fino a 11 mensilità, per le quali è richiesto il rimborso. I documenti di pagamento possono essere allegati successivamente, entro il 31 luglio 2025.

Domanda per il Bonus Supporto Domiciliare

Il bonus è riservato ai bambini con gravi patologie croniche che non possono frequentare il nido. In questo caso, occorre fornire un certificato del pediatra che attesti l’impossibilità di frequenza per tutto l’anno. Anche in questo caso, la documentazione delle spese sostenute deve essere caricata entro il 31 luglio 2025.

Importi del Contributo

Il contributo varia in base all’ISEE minorenni:

Fino a 3.000 euro per ISEE fino a 25.000,99 euro, Fino a 2.500 euro per ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro, Fino a 1.500 euro per ISEE superiore a 40.000 euro o in assenza di ISEE.

Nel caso di più figli iscritti al nido, sono previsti ulteriori contributi per il secondo bambino.

Scadenze e Ulteriori Informazioni

Le domande devono essere inviate entro il 31 dicembre 2024, mentre le ricevute di pagamento possono essere allegate fino al 31 luglio 2025.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per sostenere le famiglie nel pagamento delle rette dei nidi d’infanzia o per garantire assistenza domiciliare ai bambini con patologie croniche, contribuendo così al benessere dei più piccoli e al supporto dei genitori.