Con la fine del 2024 si avvicina il termine di molte agevolazioni economiche a favore delle famiglie italiane. Mentre il governo prepara i nuovi piani per il 2025, ottobre 2024 rappresenta una fase cruciale per l’accesso agli ultimi bonus disponibili. Nonostante la possibile chiusura dei sussidi, molte famiglie stanno approfittando delle opportunità ancora attive. Vediamo insieme le principali misure di sostegno alle famiglie e ai singoli individui per il mese di ottobre 2024.

I Bonus Famiglie di Ottobre 2024: Un’occasione da non perdere

Con l’imminente cessazione di molti incentivi e sussidi al 31 dicembre 2024, l’attenzione si concentra sulle ultime agevolazioni attive. I nuclei familiari e i singoli con un ISEE entro determinate soglie possono ancora beneficiare di importanti contributi.

Vediamo nel dettaglio alcune delle misure attualmente in vigore:

1. Sostegno per la Formazione e il Lavoro

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro ha sostituito il Reddito di cittadinanza ed è rivolto a individui di età compresa tra i 18 e i 59 anni con un ISEE inferiore a 6.000 euro annui. Questo bonus non si limita a un aiuto economico: l’obiettivo è favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.

Per accedere al supporto, è obbligatorio partecipare a corsi di:

Formazione e accompagnamento al lavoro

Qualificazione e riqualificazione professionale

Progetti utili alla collettività o al servizio civile universale

Inoltre, è necessario registrarsi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD) e un Patto di servizio personalizzato.

2. Assegno di Inclusione

L’Assegno di inclusione, altra misura che ha sostituito il Reddito di cittadinanza, è dedicato a nuclei familiari con almeno un minore, anziani over 60 o persone con disabilità. Oltre a fornire un sostegno economico, l’assegno mira a promuovere l’inclusione sociale e professionale.

I requisiti per accedere a questo beneficio includono:

Cittadinanza italiana o residenza legale

Un ISEE inferiore a una determinata soglia

Partecipazione a un percorso personalizzato di attivazione lavorativa

Il bonus viene erogato dal mese successivo alla firma del Patto di attivazione digitale e dell’istruttoria positiva della domanda.

3. Carta Dedicata a te e Carta Acquisti

Molto richieste sono anche la Carta Dedicata a te e la Carta Acquisti.

La Carta Dedicata a te è una prepagata dal valore di 500 euro, destinata all’acquisto di generi alimentari, carburante e abbonamenti ai trasporti pubblici. Possono ottenerla famiglie con un reddito inferiore a 15.000 euro e almeno tre membri, di cui uno minore.

La Carta Acquisti, invece, è destinata agli anziani sopra i 65 anni e ai bambini sotto i tre anni, con un accredito bimestrale di 80 euro. Può essere usata per acquisti di generi di prima necessità, come cibo e pagamenti di bollette.

4. Bonus Mamme Lavoratrici e Disoccupate

Tra gli aiuti alle famiglie, il Bonus Mamme Lavoratrici e Disoccupate rappresenta un’importante misura a favore delle madri. Questo esonero contributivo, fino a 3.000 euro annui, è destinato alle mamme disoccupate e prevede una riduzione del 9,19% sulla contribuzione previdenziale.

Oltre a questo, le famiglie con figli a carico possono beneficiare dell’Assegno Unico e dell’Assegno di maternità per i nuovi nati, misure compatibili tra loro e di fondamentale supporto per i nuclei familiari.

Cosa Aspettarsi per il 2025?

L’incertezza sugli aiuti economici futuri rende il 2024 un anno decisivo per richiedere le agevolazioni attive. Con la chiusura di molte misure prevista per il 31 dicembre, si guarda al 2025 con la speranza di nuovi interventi che possano continuare a sostenere le famiglie italiane.

Conclusione

Ottobre 2024 rappresenta un momento cruciale per le famiglie che vogliono sfruttare le ultime misure di sostegno disponibili. Dal Sostegno per la Formazione e il Lavoro all’Assegno di Inclusione, fino alla Carta Dedicata a te e al Bonus Mamme, le opportunità sono numerose ma il tempo per richiederle è limitato.

Assicurati di verificare i requisiti e inviare le domande il prima possibile per non perdere queste preziose occasioni di aiuto economico.