L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito i dettagli sul Bonus Natale da 100 euro, destinato ai lavoratori dipendenti con determinati requisiti familiari e di reddito. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su come fare domanda e chi può beneficiare di questo contributo.

Come Fare Domanda per il Bonus Natale?

Per richiedere il bonus da 100 euro in tredicesima, il lavoratore dipendente deve presentare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro, dichiarando di possedere i requisiti previsti dalla legge. La domanda deve includere:

Il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (oppure solo dei figli, in caso di nucleo familiare monogenitoriale).

Un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti di reddito e familiari richiesti dalla normativa.

Requisiti per Ottenere il Bonus Natale

Per beneficiare del Bonus Natale da 100 euro, è necessario soddisfare tre requisiti principali:

Reddito complessivo del 2024 non superiore a 28.000 euro.

Avere sia il coniuge sia almeno un figlio fiscalmente a carico. In alternativa, per i nuclei familiari monogenitoriali, basta avere un figlio a carico.

Avere la cosiddetta capienza fiscale, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente che superi l’importo della detrazione per lavoro dipendente, come specificato all’articolo 13, comma 1, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Come Funziona per Abitazioni e Figli a Carico?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il calcolo del reddito complessivo di 28.000 euro non concorre il reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze, come garage o cantine.

Per quanto riguarda i figli e il coniuge a carico, è importante sapere che il bonus è riconosciuto anche in presenza di un figlio nato fuori dal matrimonio, adottato o affidato, purché fiscalmente a carico. Nel caso di un nucleo familiare monogenitoriale, il dipendente potrà ricevere il bonus con almeno un figlio a carico.

E Se Si È Conviventi?

La situazione di convivenza more uxorio (cioè con un partner senza essere sposati) non preclude la possibilità di ottenere il bonus, purché vengano rispettati gli altri requisiti. Tuttavia, l’indennità non spetta nelle seguenti situazioni:

Se il figlio a carico ha due genitori che lo hanno riconosciuto, indipendentemente dal fatto che vivano insieme in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe.

Se il dipendente vive con il figlio a carico e un altro partner (anche senza formale riconoscimento della convivenza), ma non è separato dall’altro genitore del figlio.

In questi casi, il convivente non può essere considerato fiscalmente a carico come un coniuge, e la famiglia non viene definita monogenitoriale.

Come Viene Erogato il Bonus?

Il bonus di Natale da 100 euro sarà erogato in base ai giorni di lavoro effettivi del dipendente. Non vi saranno variazioni in base al tipo di contratto (sia esso a tempo determinato o indeterminato) o all’orario di lavoro (tempo pieno o part-time).