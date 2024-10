Il nuovo Bonus di Natale da 100 euro, introdotto dal Decreto Omnibus (DL n. 113 del 9 agosto 2024) e convertito in legge con l’articolo 2 bis, rappresenta un piccolo sostegno economico per i lavoratori dipendenti. Questo contributo, che sarà aggiunto alla tredicesima mensilità, mira a dare un sollievo alle famiglie durante le festività natalizie. Tuttavia, solo chi rispetta determinati requisiti potrà beneficiarne.

In questo articolo, scoprirai chi può richiedere il Bonus di Natale, i requisiti necessari, come fare domanda e dove scaricare i moduli ufficiali.

Requisiti per il Bonus di Natale da 100 euro

Il Bonus di Natale è riservato esclusivamente a specifiche categorie di lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato. I requisiti per accedere a questa agevolazione sono:

Reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro per il 2024.

Essere un lavoratore dipendente, del settore pubblico o privato.

Avere un coniuge (o partner in unione civile) e almeno un figlio fiscalmente a carico.

Anche i genitori single (nuclei monogenitoriali) possono beneficiare del bonus, purché abbiano almeno un figlio a carico.

Cosa significa “figlio a carico”?

Secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), per essere considerato “a carico”, il figlio deve rispettare uno dei seguenti limiti di reddito annuo:

Fino a 24 anni: Reddito complessivo inferiore a 4.000 euro.

Oltre i 24 anni: Reddito complessivo inferiore a 2.840,51 euro.

È essenziale anche che il lavoratore richiedente abbia un’imposta lorda sufficiente a coprire il bonus. In caso contrario, il bonus non può essere erogato.

Come richiedere il Bonus di Natale

Per ottenere il Bonus di 100 euro di Natale, è necessario seguire una semplice procedura:

Scaricare il modulo PDF: Il modulo ufficiale è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate o sul portale del proprio Comune di residenza.

Compilare il modulo: Dovrai inserire correttamente i dati personali, inclusi:

Dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, codice fiscale).

Dati del coniuge (se presente) e dei figli a carico.

Presentare la domanda: Il modulo compilato deve essere consegnato al proprio datore di lavoro (che funge da sostituto d’imposta), che si occuperà di verificare la correttezza dei dati.

Confermare la scelta: Se sei un lavoratore con più datori di lavoro, puoi presentare la domanda solo a uno di essi.

Dove trovare i moduli per il Bonus di Natale

I moduli PDF per richiedere il Bonus di Natale sono facilmente reperibili:

Sito dell’Agenzia delle Entrate: Troverai una sezione dedicata da cui scaricare il modulo.

Portale del Comune di residenza: Alcuni Comuni potrebbero mettere a disposizione il modulo direttamente sul loro sito ufficiale.

Dati richiesti nel modulo

Quando compili il modulo, assicurati di includere tutti i dati richiesti:

Dati anagrafici del richiedente.

Dati del coniuge (se applicabile).

Numero e codice fiscale dei figli a carico.

Informazioni sugli eventuali altri datori di lavoro e dichiarazione di scelta univoca.

Tempistiche e consigli per la richiesta del Bonus

Affinché il bonus venga aggiunto alla tredicesima mensilità, è importante presentare la domanda entro i termini indicati dal datore di lavoro. In genere, conviene muoversi con anticipo per evitare ritardi o problemi burocratici.

Il Bonus di Natale da 100 euro rappresenta un piccolo, ma utile, contributo per sostenere le famiglie italiane durante le festività. Assicurati di rispettare i requisiti e di seguire la procedura correttamente per non perdere questa opportunità. Se hai dubbi o difficoltà nella compilazione del modulo, puoi rivolgerti al tuo datore di lavoro o consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.