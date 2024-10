Se non hai ancora ritirato il Bonus da 500 euro, ossia la Carta Dedicata a te, non è troppo tardi. L’assegnazione del bonus è iniziata il 9 settembre 2024, ma molti non hanno ancora ritirato la carta. In questo articolo, vediamo chi ha diritto alla carta, come controllare se sei tra i beneficiari e quando puoi ritirarla.

Requisiti per Ottenere la Carta Dedicata a Te

Il bonus di 500 euro è destinato a chi rispetta i seguenti requisiti:

ISEE inferiore a 15.000 euro.

Nessun componente del nucleo familiare deve già beneficiare di sussidi economici statali.

Priorità ai nuclei familiari con almeno tre membri. Tuttavia, alcuni comuni hanno assegnato la carta anche a coppie o single.

Sono state rese disponibili 1.330.000 carte ma, purtroppo, non tutti i potenziali beneficiari l’hanno ricevuta. L’INPS ha stabilito i beneficiari basandosi sui dati disponibili, inviando successivamente la lista ai Comuni per la validazione e la pubblicazione.

Come Sapere se Sei un Beneficiario

L’unico modo per sapere se sei tra i beneficiari è controllare gli elenchi pubblicati dal tuo Comune. Se il tuo nome è nell’elenco, puoi recarti presso un ufficio postale per ritirare la carta.

Dove e Quando Ritirare la Carta

Puoi ritirare la Carta Dedicata a Te presso gli uffici postali, senza scadenza per il ritiro. Se sei tra i beneficiari, munisciti di:

Codice fiscale

Documento d’identità

Lettera di assegnazione (se ricevuta).

Le regole di ritiro e le modalità per consultare l’elenco dei beneficiari sono disponibili sui siti web dei Comuni.

Scadenza per l’Attivazione e Utilizzo della Carta

Per attivare la carta, è necessario effettuare il primo acquisto entro il 16 dicembre 2024.

Puoi spendere i 500 euro entro il 28 febbraio 2025.

Cosa Puoi Acquistare con la Carta

I fondi caricati sulla Carta Dedicata a Te possono essere spesi per:

Generi alimentari

Carburante o abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale

I possessori della carta avranno diritto a uno sconto del 15% sugli acquisti effettuati con il bonus.

Se rientri nei requisiti, verifica subito se sei un beneficiario e ritira la tua Carta Dedicata a Te presso l’ufficio postale. Non c’è fretta per il ritiro, ma ricorda di attivare la carta con il primo acquisto entro dicembre 2024. I 500 euro potranno essere utilizzati per acquisti utili fino al febbraio 2025.