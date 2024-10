L’INPS ha recentemente ricordato che fino al 31 dicembre 2024 è possibile presentare la domanda per ottenere il Bonus Asili Nido per le famiglie, un sostegno economico che può arrivare fino a 3.600€ all’anno. Questo bonus rappresenta una delle tante misure a supporto dei nuclei familiari, pensate per alleggerire il carico economico della crescita dei figli, soprattutto nei primi anni di vita.

Cos’è il Bonus Asili Nido?

Il Bonus Asili Nido è un contributo economico previsto per le famiglie con figli che frequentano asili nido, sia pubblici che privati. Questo bonus può coprire fino a 11 mesi di rette per un importo massimo di 327€ al mese, pari a 3.600€ annui, a seconda dell’ISEE del minore.

A Chi è Rivolto il Bonus?

Il Bonus Asili Nido è rivolto ai genitori o ai tutori di bambini nati nel 2024, con un secondo figlio di età inferiore ai 10 anni e un ISEE non superiore ai 40.000€. Il contributo è destinato a coprire le spese per le rette degli asili nido, ma è disponibile anche per forme di assistenza domiciliare in caso di impossibilità del minore a frequentare il nido per motivi di salute.

Come Funziona e Come Richiederlo

Per richiedere il bonus, è necessario inviare una domanda telematica all’INPS tramite il portale ufficiale, entro e non oltre il 31 dicembre 2024. La domanda deve includere:

Il nome del bambino e del genitore che sostiene la spesa.

La partita IVA dell’asilo nido frequentato.

Le mensilità per cui si richiede il contributo, comprese tra gennaio e dicembre 2024 (massimo 11 mensilità).

Detrazioni per Chi Non Ha Usufruito del Bonus

Chi non ha beneficiato del Bonus Asili Nido ha comunque diritto a una detrazione del 19% delle spese sostenute nel corso del 2023. Questa detrazione potrà essere inserita nella dichiarazione dei redditi 730, per ottenere uno sgravio fiscale legato alle rette pagate.

Importi e Requisiti

Il contributo massimo annuo è fissato a 3.600€, ma la somma effettiva dipenderà dal valore dell’ISEE del minore. Ogni famiglia potrà ricevere un contributo mensile che va fino a 327€, per un massimo di 11 mesi all’anno. L’importo viene erogato direttamente dall’INPS al genitore che sostiene le spese.