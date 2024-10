Lo sport gioca un ruolo cruciale nella crescita e nello sviluppo dei bambini e dei ragazzi, offrendo benefici che vanno ben oltre la forma fisica. Favorisce lo sviluppo delle potenzialità individuali, il lavoro di squadra e insegna ad affrontare sia le vittorie che le sconfitte. Per questo, il nuovo Bonus Sport da 250 euro rappresenta un’opportunità preziosa per le famiglie con difficoltà economiche, consentendo ai giovani di partecipare ad attività sportive e godere dei relativi benefici.

Cos’è il Bonus Sport 250 Euro?

Il Bonus Sport consiste in un voucher di 250 euro destinato ai ragazzi tra gli 11 e i 19 anni. L’obiettivo del bonus è coprire i costi di iscrizione e frequenza alle attività sportive organizzate da associazioni dilettantistiche affiliate al Coni o al Cip. Questa iniziativa, nota come “Progetto Giovani Vispi”, è frutto della collaborazione tra la Regione Sardegna e il Coni Sardegna, ed è rivolta esclusivamente ai residenti della regione.

Requisiti per Accedere al Bonus Sport

Per accedere al Bonus Sport da 250 euro, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Età: Il bonus è destinato ai giovani di età compresa tra 11 e 19 anni.

ISEE: Il reddito familiare, calcolato tramite l’ISEE, non deve superare i 20.000 euro.

Residenza: I richiedenti devono essere residenti in Sardegna.

Iscrizione ad associazioni sportive: Il voucher può essere utilizzato esclusivamente per attività sportive organizzate da associazioni dilettantistiche affiliate al Coni o al Cip.

Come Richiedere il Bonus

Le famiglie che desiderano usufruire del Bonus Sport devono presentare la domanda entro il 6 novembre di quest’anno. La scadenza del bando è vincolante, pertanto è fondamentale prestare attenzione ai tempi per evitare di perdere questa opportunità.

Perché è Importante

Questa iniziativa mira a fornire pari opportunità ai giovani, offrendo loro la possibilità di praticare sport anche in condizioni economiche meno favorevoli. Lo sport non solo favorisce la salute fisica, ma ha anche un impatto positivo sullo sviluppo personale e sociale, soprattutto tra i più giovani.