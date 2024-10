Il Ministero dell’Istruzione ha destinato fondi agli Uffici scolastici regionali per premiare gli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti con lode agli esami di maturità 2024. Il bonus maturità, stabilito dal decreto n. 2364 del 30 settembre 2024, ammonta a 115 euro per ogni studente che ha conseguito la votazione di 100/100 con lode.

Ripartizione del Bonus

In totale, il Ministero ha stanziato 1.456.590 euro distribuiti tra le regioni italiane. La regione che ha ricevuto il maggior numero di risorse è la Campania, con 302.910 euro, seguita da Sicilia (208.380 euro) e Puglia (198.490 euro). La ripartizione dei fondi è proporzionale al numero di studenti che hanno ottenuto la lode nelle rispettive regioni.

Assegnazione dei Fondi

Le risorse vengono inizialmente assegnate agli Uffici scolastici regionali e, successivamente, trasferite alle scuole. Spetta ai dirigenti scolastici organizzare la premiazione degli studenti meritevoli. Tra le regioni che hanno ricevuto meno risorse ci sono la Valle d’Aosta, con solo 230 euro, e la provincia autonoma di Bolzano, con 3.000 euro.

Ripartizione dei Fondi per Regione

Ecco una panoramica delle assegnazioni regionali:

Abruzzo: 33.695 euro

Basilicata: 5.410 euro

Calabria: 105.340 euro

Campania: 302.910 euro

Emilia-Romagna: 67.275 euro

Friuli Venezia-Giulia: 15.410 euro

Lazio: 125.580 euro

Liguria: 22.080 euro

Lombardia: 89.125 euro

Marche: 46.575 euro

Molise: 9.085 euro

Piemonte: 54.165 euro

Puglia: 198.490 euro

Sardegna: 25.990 euro

Sicilia: 208.380 euro

Toscana: 51.405 euro

Umbria: 31.050 euro

Veneto: 54.625 euro

Conclusione

Il bonus maturità rappresenta un piccolo riconoscimento economico per gli studenti che si sono distinti raggiungendo l’eccellenza agli esami di Stato. La ripartizione regionale riflette il numero di lodi conseguite, con la Campania in testa per il maggior numero di premiati.