Il bonus sociale acqua è un’agevolazione destinata alle famiglie a basso reddito per ridurre i costi della bolletta idrica, considerato un servizio essenziale. Approvato per la prima volta a luglio 2018, il bonus sociale acqua mira a supportare le famiglie economicamente svantaggiate, alleggerendo i costi di accesso all’acqua potabile. Uno degli aspetti più vantaggiosi di questo bonus è la sua applicazione automatica, senza necessità di fare domanda, per chi possiede i requisiti.

Come Funziona il Bonus Sociale Acqua

Lo sconto viene applicato automaticamente sulla bolletta dell’acqua delle famiglie che rispettano le condizioni economiche stabilite. La riduzione è applicabile sia ai clienti con un contratto diretto di fornitura idrica domestica sia ai residenti con fornitura condominiale senza contratto diretto. In quest’ultimo caso, lo sconto può essere erogato tramite altre modalità tracciabili, come accredito su conto corrente o assegno circolare.

Requisiti Economici per Ottenere il Bonus

Per accedere al bonus sociale acqua, la famiglia deve rientrare in specifiche soglie di reddito secondo l’ISEE:

9.530 euro annui per le famiglie ordinarie.

20.000 euro annui per le famiglie numerose (con più di quattro figli a carico).

Questo limite ISEE risponde alle esigenze delle famiglie che necessitano di un sostegno concreto per far fronte alle spese di servizi essenziali come l’acqua. Solo le famiglie che rispettano tali requisiti possono beneficiare del bonus.

Procedura Automatizzata e Durata del Bonus

L’erogazione del bonus avviene automaticamente grazie a una procedura semplificata introdotta dalla normativa più recente. Una volta attivato, il bonus ha una durata di 12 mesi e si rinnova in automatico con il rinnovo dell’attestazione ISEE della famiglia.

Vantaggi del Bonus Sociale Acqua

Oltre a ridurre la spesa idrica delle famiglie a basso reddito, il bonus sociale acqua riduce la necessità di lunghe procedure burocratiche, alleggerendo le famiglie già in difficoltà di ulteriori incombenze amministrative.