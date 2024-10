Un violento temporale si è abbattuto su Ischia nelle prime ore della sera, trasformando le strade dell’isola in veri e propri fiumi d’acqua. La pioggia torrenziale ha causato allagamenti diffusi, creando disagi per la popolazione e danni a veicoli e infrastrutture.

Una Bomba d’Acqua Colpisce Ischia Porto

Il temporale ha avuto il suo picco intorno alle ore 18, colpendo in particolare la zona di Ischia Porto. Secondo i dati rilevati dal pluviometro della Protezione Civile, in un’ora sono caduti oltre 32 millimetri di pioggia, una quantità sufficiente a causare gravi allagamenti in diverse aree. Le strade si sono riempite rapidamente d’acqua, rendendo difficile la circolazione e mettendo a rischio i veicoli.

Strade Allagate e Scooter Trascinati dall’Acqua

In alcune zone, come la località dei Pilastri, la pioggia ha trasformato le strade in veri e propri torrenti. L’acqua proveniente da Barano ha travolto diversi scooter parcheggiati, trascinandoli via. Situazioni simili sono state segnalate anche in altre parti dell’isola, come Ischia Ponte, via delle Ginestre e nel comune di Barano d’Ischia.

Assenza di Allerta Meteo

Nonostante l’intensità del maltempo, per la giornata odierna la Protezione Civile non aveva diramato alcuna allerta per la Campania. L’ondata di pioggia è stata quindi inaspettata e ha colto di sorpresa residenti e autorità locali. Non è la prima volta che l’isola subisce allagamenti in questi giorni, a causa del continuo maltempo che sta colpendo il Sud Italia.

Disagi per la Popolazione, ma Nessuna Emergenza Grave

Nonostante i disagi, non sono stati segnalati gravi danni alle persone. Le autorità locali e i servizi di emergenza sono al lavoro per ripristinare la viabilità e monitorare la situazione, soprattutto nelle zone più colpite. Nelle altre aree dell’isola, non sono state segnalate criticità particolari, ma la situazione rimane sotto osservazione.