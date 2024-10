Un raid notturno ha colpito la cittadina di Boscotrecase, dove un gruppo di ladri ha fatto esplodere il bancomat dell’ufficio postale di via Cardinal Prisco. L’esplosione è provocata con materiale esplosivo inserito nell’erogatore di banconote, causando danni significativi allo sportello e all’interno dell’edificio. L’obiettivo del colpo era ovviamente il denaro contenuto nel bancomat, asportato dai malviventi.

L’episodio ha avuto gravi conseguenze non solo per la sicurezza, ma anche per i servizi ai cittadini: l’ufficio postale di Boscotrecase è costretto a chiudere temporaneamente, causando disagi alla popolazione locale, che dovrà recarsi presso la filiale di Boscoreale fino a quando i danni non saranno riparati. La direzione delle Poste ha già avviato i lavori per ripristinare il servizio il prima possibile, come richiesto dal sindaco Pietro Carotenuto.

Il sindaco ha espresso la sua preoccupazione per l’accaduto, sottolineando la gravità del furto e la necessità di una risposta immediata. “La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità,” ha dichiarato Carotenuto, aggiungendo di aver già parlato con il comandante dei Carabinieri per seguire da vicino le indagini.

I Carabinieri, intanto, hanno avviato le indagini per identificare i responsabili, analizzando le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nell’area. La comunità spera che la banda venga presto individuata e portata alla giustizia.

Il sindaco ha anche esortato la direzione delle Poste a intervenire tempestivamente per ridurre al minimo i disagi e ripristinare i servizi nella filiale di Boscotrecase il prima possibile.