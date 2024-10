Il bonus luce e gas, un sostegno economico destinato a ridurre il costo delle bollette per le famiglie italiane in difficoltà economica, è confermato anche per il 2025. Questa misura, introdotta per sostenere i nuclei familiari a basso reddito, si rinnova annualmente e si adatta ai bisogni socio-economici del periodo. Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti, come richiederlo e le novità previste per l’anno prossimo.

Requisiti ISEE per Accedere al Bonus Luce e Gas 2025

Per accedere al bonus luce e gas, il nucleo familiare deve rientrare in specifiche soglie ISEE, che restano invariate rispetto al 2024:

ISEE fino a 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico;

ISEE fino a 20.000 euro per famiglie numerose, con almeno 4 figli a carico.

È importante che l’intestatario delle bollette sia uno dei componenti del nucleo familiare indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utilizzata per ottenere l’attestazione ISEE. Le forniture di energia e gas devono rispondere a criteri specifici per poter beneficiare del bonus.

Criteri delle Forniture per il Bonus

Le forniture di energia e gas devono rispettare le seguenti condizioni:

Fornitura elettrica: deve essere attiva e destinata all’uso domestico.

Fornitura di gas naturale: deve essere per uso domestico, attiva, e deve includere riscaldamento, cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria. Inoltre, il misuratore installato (contatore) deve essere di classe non superiore a G6, usato per utenze domestiche.

Come Richiedere il Bonus Luce e Gas

Per ottenere il bonus nel 2025, è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Questa consente di ottenere un’attestazione ISEE valida. Una volta verificati i requisiti tramite il Sistema Informativo Integrato (SII) o il gestore idrico, il bonus viene erogato automaticamente per 12 mesi, riducendo l’importo in bolletta.

Ogni anno è necessaria una nuova DSU per rinnovare il bonus per i successivi 12 mesi.

Importi del Bonus Luce e Gas

Il bonus si applica direttamente in bolletta e varia in base alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di utenza:

Bonus energia elettrica: fino a 200 euro.

Bonus gas: fino a 300 euro, con possibilità di ulteriori aumenti in presenza di condizioni di disagio fisico documentato.

L’importo del bonus è suddiviso sulle bollette dell’anno, garantendo un risparmio costante.

Novità per il 2025: Incremento della Platea e Integrazioni con Altri Bonus

Con l’aumento dei prezzi energetici, il governo potrebbe introdurre alcune novità per ampliare la platea dei beneficiari e rendere il bonus luce e gas più efficace. Tra le possibili modifiche:

Aumento delle Soglie ISEE: Per adattarsi all’aumento del costo della vita, il governo potrebbe alzare leggermente le soglie ISEE, permettendo a più famiglie di beneficiare del bonus.

Integrazione con Altri Bonus Energetici: Il bonus potrebbe essere integrato con altri incentivi, come quelli per l’efficienza energetica o l’adozione di impianti fotovoltaici. Ciò permetterebbe una riduzione complessiva delle spese energetiche e un bonus unico più consistente.

Indicizzazione degli Importi del Bonus: Con l’aumento delle tariffe, potrebbe essere prevista una rivalutazione degli importi del bonus, indicizzandoli in base all’andamento dei costi energetici. In questo modo, il sostegno offerto alle famiglie sarà proporzionale alle spese effettive.

Il bonus luce e gas è una misura fondamentale per molte famiglie italiane, che permette di contenere le spese energetiche e ridurre l’impatto dei costi sulla vita quotidiana. La conferma del bonus per il 2025, insieme alle possibili novità in arrivo, testimonia l’impegno del governo nel sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione.