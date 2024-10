A Napoli, è in fase di discussione una revisione delle tariffe della bolletta dell’acqua per i prossimi cinque anni. Le trattative sono attualmente in corso tra ABC, l’Azienda Speciale dell’acqua pubblica di proprietà del Comune, e l’EIC, l’Ente Idrico Campano, per definire il nuovo tariffario. È importante sottolineare che al momento non esiste ancora un nuovo piano tariffario, poiché la documentazione deve ancora essere approvata e potrebbe subire variazioni fino all’ultimo minuto.

Tariffe Attuali e Previsioni Future

Il tariffario per il servizio idrico e fognario è rimasto invariato per il biennio 2022-2023. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni raccolte da Fanpage.it, si prevede un possibile rincaro per il biennio 2024-2025. Tra le ipotesi, si parla di un aumento del 3,5%, che sarebbe giustificato dall’adeguamento all’inflazione. Questo rincaro, sebbene significativo, sarebbe contenuto rispetto all’inflazione accumulata nel quadriennio 2020-2024, che si attesta intorno al 13%.

Se l’aumento fosse approvato, le fatture di ABC potrebbero quindi aumentare, ma in misura minore rispetto all’inflazione. È fondamentale ricordare che la tariffa dell’acqua non viene stabilita direttamente da ABC, ma dall’EIC, che si basa su dati analitici forniti dall’azienda idrica comunale nell’ambito della pianificazione delle sue attività.

Processo di Determinazione delle Tariffe

La tariffa è determinata dal Consiglio di Distretto dell’EIC e ratificata dal Comitato Esecutivo. È prevista una serie di riunioni del Consiglio di Distretto sia questa settimana che la prossima, durante le quali verrà stabilita la tariffa per il servizio idrico nel periodo 2024-2029. È importante notare che il primo biennio (2024-2025) è soggetto a una procedura di revisione tariffaria.

Per quanto riguarda il biennio 2022-2023, è confermato che non ci saranno conguagli, in quanto l’EIC ha già deliberato e la tariffa rimarrà invariata. Tuttavia, con la revisione per il periodo 2024-2025, potrebbe esserci un conguaglio per il 2024, a seconda delle decisioni che verranno prese nelle prossime riunioni.