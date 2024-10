Il personale della Polizia di Stato ha recentemente denunciato un cittadino ucraino di 43 anni, residente nel Comune di Santa Maria Capua Vetere, per falsità materiale in autorizzazioni amministrative e uso di atto falso. Le accuse sono emerse durante un controllo stradale eseguito dagli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Nola, nel corso di operazioni mirate a garantire la sicurezza sulle strade e a verificare la regolarità dei veicoli in circolazione.

Durante un passaggio nei pressi dello svincolo di Nola sulla Strada statale 7bis Var, gli agenti hanno fermato un veicolo con targa polacca a bordo del quale si trovava il soggetto in questione. Durante il controllo, gli operatori hanno esaminato la patente di guida esibita dal conducente. È emerso che, nonostante la patente mostrasse la foto del conducente e fosse apparentemente rilasciata dalle autorità ucraine, presentava irregolarità significative. In particolare, i sigilli di sicurezza erano difformi e le tecniche di stampa utilizzate per il documento risultavano non conformi agli standard ufficiali.

In aggiunta a queste anomalie, gli agenti hanno condotto ulteriori accertamenti, notando che anche i timbri di revisione apposti sulla carta di circolazione del veicolo, che indicavano revisioni effettuate in Polonia nel 2023 e 2024, risultavano difformi rispetto agli standard di qualità previsti. Questo ha sollevato ulteriori sospetti sulla regolarità dei documenti presentati dal conducente. Di conseguenza, il quarantatreenne è denunciato per le irregolarità riscontrate, mentre gli agenti hanno anche contestato diverse violazioni del Codice della Strada.

Parallelamente a questo intervento, la Guardia di Finanza di Napoli ha effettuato un’importante operazione di controllo, sequestrando diverse targhe polacche e ulteriori documenti che si sospetta siano utilizzati per eludere il pagamento delle tasse in Italia. Questo intervento evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare attività illecite legate alla falsificazione di documenti e all’evasione fiscale, contribuendo così a garantire la legalità e la sicurezza nel territorio.