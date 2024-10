In un’importante operazione antidroga condotta a Boscotrecase, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato tre persone appartenenti alla stessa famiglia: madre, figlio e genero, tutti già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati alla criminalità. L’operazione è scattata in seguito a una perquisizione presso la loro abitazione, dove i militari hanno scoperto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’ispezione, sono rinvenuti e sequestrati 4,6 chili di marijuana e 1,3 chili di hashish, una quantità significativa che fa pensare a un giro di spaccio ben strutturato. Oltre alla droga, i carabinieri hanno trovato 840 euro in contanti, considerati il frutto delle attività illecite, insieme a diverso materiale per il confezionamento della droga, tra cui bilancini di precisione e buste.

L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di contrasto alla criminalità legata al traffico di stupefacenti nel territorio, dimostrando l’impegno costante delle forze dell’ordine nel combattere la diffusione di droga. Le tre persone sono arrestate e poste a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’iter processuale. Questo nuovo colpo alla criminalità locale conferma l’efficacia delle indagini svolte dai carabinieri nella lotta al narcotraffico.