Una tragica notizia scuote il comune di Quarto, in provincia di Napoli. Un bambino di soli dieci anni ha perso la vita mentre si trovava a scuola. L’episodio è avvenuto durante l’orario di ricreazione presso l’Istituto Scolastico Borsellino, situato in via Crocillo. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si sarebbe accasciato improvvisamente al suolo, perdendo conoscenza. Immediati sono stati i soccorsi del personale scolastico, seguiti dagli operatori sanitari intervenuti sul posto, che hanno tentato in ogni modo di rianimarlo. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato vano, e il bambino è deceduto poco dopo.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della locale tenenza di Quarto, che stanno cercando di fare chiarezza sull’accaduto. Non sono ancora note le cause del malore, ma ulteriori indagini saranno condotte per comprendere le dinamiche che hanno portato a questo drammatico evento.