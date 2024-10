Questa mattina, poco prima delle 7, si è consumata una tragedia all’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove una neonata di soli sei giorni, nata ad Aversa, è deceduta nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei medici. L’arrivo della piccola era preannunciato dal servizio di emergenza 118, che aveva immediatamente allertato due equipe mediche, composte da sanitari, medici e anestesisti, pronti ad accoglierla e fornirle assistenza.

Un Intervento Immediato, Ma Inutile

Al pronto soccorso erano presenti le due equipe sanitarie, mobilitate per l’emergenza, ma ogni sforzo è stato vano: la neonata è spirata tra le braccia di un infermiere poco dopo essere arrivata in ambulanza. Il dramma ha sconvolto non solo i genitori e i familiari della piccola, ma anche il personale medico, che ha vissuto momenti di forte disperazione e impotenza.

Cause del Decesso Ancora Sconosciute

Al momento, le cause del decesso non sono ancora chiare e saranno oggetto di indagini nelle prossime ore. Le autorità competenti stanno già procedendo con gli accertamenti del caso per chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico epilogo.