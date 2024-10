Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Lioni, in provincia di Avellino, dove una bambina di soli due mesi è morta soffocata, forse a causa di un rigurgito. L’incidente è avvenuto all’interno dell’abitazione in cui la piccola viveva con la madre e il compagno. Sul caso è stata aperta un’indagine dalla Procura di Avellino.

La dinamica della tragedia

Secondo le prime informazioni, la madre della bambina, attualmente agli arresti domiciliari per reati legati alla droga, e il compagno si trovavano in casa al momento del decesso. Sarebbero stati loro a chiamare immediatamente i soccorsi, ma quando l’ambulanza è arrivata, per la neonata non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il medico legale, per eseguire i primi accertamenti.

Possibili cause del decesso

Sebbene la dinamica della morte sia ancora poco chiara, si ipotizza che a causare il soffocamento possa essere stato un rigurgito. Tuttavia, sarà l’autopsia, che probabilmente sarà disposta dal magistrato di turno, a chiarire con esattezza le cause del decesso della piccola.

Indagini in corso

La Procura di Avellino ha già aperto un fascicolo d’inchiesta per far luce su questa tragica vicenda. L’indagine, condotta dai carabinieri, mira a comprendere se ci siano state eventuali negligenze o fattori esterni che abbiano contribuito alla morte della neonata.