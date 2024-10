Una bimba di soli 18 mesi di Sant’Agata de’ Goti è stata vittima di un grave incidente domestico, riportando ustioni estese su gran parte del corpo. A seguito dell’allarme lanciato nel tardo pomeriggio dalla famiglia, la piccola è prontamente soccorsa e trasportata in eliambulanza all’Ospedale Pediatrico “Santobono Pausilipon” di Napoli, specializzato in cure per grandi ustionati.

L’intervento del 118 e l’operazione di soccorso

La segnalazione è inviata alla centrale del 118, attivando immediatamente i soccorsi. I sanitari, giunti presso l’abitazione della famiglia nel centro di Sant’Agata de’ Goti, hanno valutato la gravità della situazione e disposto il trasporto immediato della bambina presso l’Ospedale “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”. Dopo una prima valutazione medica, è richiesta l’intervento dell’eliambulanza per trasferire la piccola al Centro Ustioni Pediatrico del “Santobono” a Napoli, centro di eccellenza per la cura di ustioni gravi in età pediatrica.

Il delicato trasferimento in eliambulanza

L’eliambulanza, come da protocollo, è atterrata presso lo stadio “Ievoli” di Sant’Agata de’ Goti, dove la Polizia Municipale e i Carabinieri hanno gestito le operazioni di trasferimento. L’agente Giuseppe De Rosa e l’ausiliare Antonio Ruggiero della Polizia Municipale hanno scortato l’equipaggio dell’elisoccorso dall’ospedale fino allo stadio, garantendo il massimo supporto logistico per accelerare i tempi di soccorso. La bambina, sempre accompagnata dalla madre, è stata imbarcata sull’elicottero per il volo d’urgenza verso Napoli.

Condizioni della bambina e speranza per il recupero

Attualmente, la bambina è sotto l’osservazione dei medici del Centro Ustioni Pediatrico del “Santobono Pausilipon”, dove riceverà le cure necessarie per il trattamento delle gravi ustioni. Le prossime ore saranno decisive per stabilizzare le sue condizioni, ma la professionalità del personale medico dell’ospedale lascia sperare in un percorso di recupero positivo.