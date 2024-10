Una tragedia ha colpito la comunità di Afragola questa mattina, quando una bambina di soli 10 mesi è stata dichiarata morta per cause che, secondo le prime informazioni fornite dalle autorità, sarebbero di natura naturale. Tuttavia, per chiarire ogni dettaglio e comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo tragico epilogo, la Procura ha disposto un’autopsia.

I Dettagli dell’Intervento

Il dramma si è consumato all’interno di un appartamento situato nell’isolato 1 del rione Salicelle, una zona residenziale di Afragola. Secondo le testimonianze raccolte, i familiari della piccola avrebbero allertato i servizi di emergenza sanitaria del 118 in seguito a un improvviso malore della bambina. Gli operatori sanitari, giunti prontamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, nonostante i tentativi di soccorso immediati.

Gli agenti del commissariato di polizia locale sono intervenuti subito dopo l’arrivo dei sanitari, mettendo in sicurezza l’area e avviando i primi accertamenti. Secondo le informazioni preliminari, non sono stati rilevati segni di violenza o altri elementi che possano suggerire ipotesi alternative a quella di una morte naturale. La salma è stata quindi trasferita all’ospedale di Giugliano, dove sarà sottoposta a esami approfonditi.

L’Autopsia e le Indagini per Fare Chiarezza

Pur non avendo evidenze di particolari anomalie o segni di lesioni, la Procura ha deciso di disporre un’autopsia sul corpo della piccola per stabilire con assoluta certezza le cause del decesso. Gli esami autoptici saranno condotti nelle prossime ore presso l’obitorio dell’ospedale di Giugliano. Questo passaggio si è reso necessario per garantire trasparenza e tranquillità alla famiglia, così da escludere definitivamente qualsiasi altra ipotesi, benché remota, che possa aver contribuito alla tragica perdita.

La Comunità Sotto Shock

La notizia della morte improvvisa della piccola ha profondamente scosso la comunità di Afragola e, in particolare, quella del rione Salicelle, dove la famiglia risiede. Gli abitanti del quartiere, colpiti e addolorati, si sono uniti in segno di solidarietà per esprimere vicinanza ai genitori, visibilmente sconvolti dall’accaduto. Numerosi messaggi di cordoglio e sostegno sono stati espressi anche sui social network, con molti residenti che descrivono la famiglia come particolarmente unita e premurosa.