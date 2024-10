Una drammatica fatalità ha colpito una famiglia della provincia di Avellino nel tardo pomeriggio: una bambina di dieci anni ha perso la vita dopo essere rimasta travolta dal pesante cancello in ferro dell’abitazione di campagna, situata tra i comuni di Fontanarosa e Sant’Angelo all’Esca.

I Tentativi di Soccorso e l’Intervento del 118

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, la piccola è deceduta a causa delle gravi ferite riportate, che hanno compromesso alcuni organi vitali. Inizialmente era predisposto il trasporto in eliambulanza verso il più vicino ospedale, ma le condizioni della bambina sono apparse subito critiche.

Indagini in Corso sulla Dinamica dell’Incidente

I carabinieri hanno avviato indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, cercando di capire come il pesante cancello abbia potuto cedere, provocando il tragico evento. Le autorità stanno esaminando eventuali responsabilità legate alla struttura del cancello o a manutenzioni non eseguite, con l’obiettivo di chiarire se vi siano stati fattori che avrebbero potuto evitare questa terribile tragedia.

Una Comunità Sconvolta dal Dolore

La notizia della perdita ha sconvolto le comunità locali di Fontanarosa e Sant’Angelo all’Esca, unite nel cordoglio per la famiglia colpita da questo inaspettato e doloroso lutto.