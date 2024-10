Un grave episodio di violenza si è verificato a Castellammare di Stabia, sul lungomare della città, dove un giovane di origine bengalese è rimasto aggredito brutalmente da un gruppo di ragazzi. L’episodio, accaduto sotto la cassa armonica, ha visto la vittima circondata e colpita ripetutamente con calci e pugni, sotto gli occhi di numerosi presenti. Molti dei testimoni non solo non sono intervenuti per fermare l’aggressione, ma hanno anche filmato la scena, contribuendo alla diffusione dei video sui social.

Reazioni e intervento delle autorità

L’indignazione per quanto accaduto è forte, tanto che il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, è intervenuto pubblicamente condannando il comportamento del gruppo di aggressori, definendolo un “atto vile e ingiustificabile”. In una nota ufficiale, Vicinanza ha sottolineato come questo episodio rappresenti un grave colpo per la comunità, esprimendo profondo rammarico per la mancanza di empatia e l’indifferenza mostrata dai presenti.

Il sindaco ha aggiunto che l’indifferenza dei testimoni, alcuni dei quali impegnati a riprendere la violenza senza chiedere aiuto, sia un ulteriore segnale preoccupante di disumanità. L’episodio sottolinea, secondo Vicinanza, la necessità di rafforzare le misure di sicurezza nella città e di incrementare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, per prevenire episodi simili e garantire maggiore tutela per i cittadini.