Un grave incidente si è verificato a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove una bambina di 11 anni è stata investita da uno scooter all’uscita da scuola. Fortunatamente, la bambina non è in pericolo di vita, ma l’episodio ha comunque scosso profondamente la comunità locale.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la bambina stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è rimasta colpita in pieno da uno scooter, guidato da un giovane. Il ragazzo avrebbe cercato di sorpassare due auto ferme che avevano lasciato passare la ragazzina, ignorando la segnaletica stradale e finendo per travolgerla.

A seguito dell’impatto, la bambina è caduta sull’asfalto. Nonostante lo shock e il forte spavento, le sue condizioni sono risultate meno gravi del previsto, e non ha riportato lesioni critiche. Immediato l’intervento di due agenti della polizia municipale di Nocera Inferiore che si trovavano nelle vicinanze, i quali hanno soccorso la bambina e le hanno fornito le prime cure.

Conseguenze per il Conducente dello Scooter

Il giovane alla guida dello scooter è identificato e portato al comando della polizia municipale. A suo carico è scattata una denuncia per aver investito la bambina, per il sorpasso azzardato e per la violazione del codice stradale, in particolare in presenza della striscia continua. Oltre alla denuncia, il giovane ha subito la detrazione di nove punti dalla patente.