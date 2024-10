Nuovi disagi per i passeggeri della Circumvesuviana, che si sono trovati nuovamente ad affrontare una situazione da incubo. Nel tardo pomeriggio, il treno delle 16:38 da Sorrento a Napoli ha subito un’avaria, costringendo i viaggiatori a scendere dal convoglio e proseguire a piedi lungo i binari verso la stazione di Torre Annunziata. Un’esperienza che, a detta dei passeggeri, ha assunto toni quasi surreali, con il paesaggio pastorale al tramonto che ha offerto un paradossale contrasto al disagio vissuto.

Il Fatto: Avaria e Passeggeri a Piedi sui Binari

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’EAV, il treno numero 1166, in partenza da Sorrento alle 16:38 e diretto a Napoli, ha subito un malfunzionamento che ha comportato un ritardo iniziale di oltre 20 minuti. Tuttavia, la situazione si è aggravata al punto che il treno ha dovuto fermarsi completamente, costringendo i passeggeri a lasciare il convoglio e camminare lungo i binari per raggiungere la stazione più vicina.

L’evento ha scatenato l’indignazione degli utenti, già esasperati dalle condizioni della rete Circumvesuviana, dove episodi di guasti, ritardi e soppressioni sono purtroppo all’ordine del giorno.

Conseguenze del Guasto

Oltre all’avaria del treno 1166, nelle ore successive si sono verificate ulteriori disagi, con la soppressione di quattro treni: due sulla tratta Sorrento-Napoli e due tra Napoli e Torre Annunziata. I pendolari e i turisti che quotidianamente utilizzano la linea hanno dovuto affrontare l’ennesimo pomeriggio di disservizi, che ha ulteriormente compromesso la già fragile fiducia nella rete di trasporto.

Un Disservizio “Ordinario”

Questo episodio non è purtroppo un caso isolato. La Circumvesuviana, gestita dall’Ente Autonomo Volturno (EAV), è da tempo oggetto di critiche per le frequenti interruzioni, la scarsa manutenzione e i ritardi cronici. Ogni giorno, migliaia di pendolari devono fare i conti con problemi di vario genere, mentre il trasporto pubblico locale sembra lontano dal garantire un servizio efficiente e puntuale.

Nonostante gli avvisi sui ritardi siano stati pubblicati tempestivamente sul sito ufficiale dell’EAV, i passeggeri continuano a lamentare una scarsa comunicazione a bordo dei treni e un generale senso di abbandono, soprattutto nei momenti di crisi.

La Reazione dei Passeggeri

Le reazioni non si sono fatte attendere, soprattutto sui social network, dove i passeggeri hanno ironizzato sull’accaduto per cercare di sdrammatizzare la situazione. “Si ride per non piangere”, è stato il commento più frequente, accompagnato da foto e video della camminata sui binari, con lo sfondo di un suggestivo tramonto su Torre Annunziata.

Tuttavia, dietro l’ironia si cela la frustrazione di chi si trova quotidianamente a fare i conti con un servizio di trasporto che sembra peggiorare di giorno in giorno. Le richieste di miglioramenti strutturali e di un piano di intervento serio sono ormai diventate pressanti, ma le risposte tardano ad arrivare.