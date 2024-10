Nella notte, un grave incidente stradale ha avuto luogo in via Loreto a Mercogliano, coinvolgendo due veicoli. Un’auto si è ribaltata, mentre l’altra è andata completamente distrutta.

Dettagli dell’Incidente

Fermi e Feriti: Le due persone a bordo dei veicoli sono rimaste ferite e hanno necessitato di soccorso.

Interventi di Emergenza: I feriti sono stati assistiti dai sanitari del 118, che hanno disposto il loro trasporto all’ospedale Moscati di Avellino.

Operazioni di Sicurezza: Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Avellino, i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area circostante.

Indagini: I carabinieri sono arrivati per effettuare una serie di rilievi utili a ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le cause dell’incidente.

Situazione Attuale

Le autorità competenti stanno indagando per fare chiarezza su quanto accaduto, mentre i feriti sono sotto osservazione presso l’ospedale. Il traffico nella zona potrebbe aver subito rallentamenti a causa delle operazioni di messa in sicurezza e dei rilievi in corso.