I Carabinieri di Qualiano (Napoli) hanno arrestato due persone sospettate di essere coinvolte in una serie di furti di veicoli nella provincia a nord di Napoli. L’auto, una Opel Corsa, era segnalata come sospetta da alcuni giorni e la sua targa era finita sotto stretta sorveglianza. I militari di Qualiano l’hanno intercettata per la prima volta in via Belvedere, a Marano, ma il veicolo è sfuggito alla vista per un breve periodo.

Dopo circa quindici minuti, la stessa auto è ritrovata in sosta in via Santa Maria a Cubito, a Qualiano. I Carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo prima che ripartisse. All’interno del mezzo si trovavano un 31enne incensurato e un 20enne già noto alle forze dell’ordine, in possesso di vari strumenti da scasso e chiavi universali.

L’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza installate in via Belvedere, a Marano, ha rivelato che poco prima i due avevano rubato una Fiat 500L, parcheggiata di fronte a un supermercato. Il veicolo rubato è stato successivamente ritrovato e riconsegnato al proprietario.

I due uomini sono arrestati con l’accusa di concorso in furto aggravato. L’arresto è convalidato e i sospetti sono posti agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.