Nella giornata di mercoledì 9 ottobre 2024, gli Agenti della Polizia Metropolitana di Napoli hanno condotto una serie di controlli intensificati nell’area di Napoli Nord, concentrandosi in particolare nel comune di Villaricca. L’operazione rientra in una più ampia attività di controllo sulle autovetture con targhe straniere, con l’obiettivo di contrastare i reati legati al furto e alla clonazione di veicoli.

Controlli sulle Auto con Targhe Straniere: Un Fenomeno in Crescita

Negli ultimi anni, le targhe straniere sono diventate uno strumento sempre più utilizzato da organizzazioni criminali per coprire furti e clonare veicoli. La Polizia Metropolitana di Napoli ha intensificato i controlli, focalizzandosi su questo fenomeno in continua espansione. Le operazioni di verifica mirano non solo a rilevare irregolarità amministrative, ma anche a scoprire eventuali crimini nascosti dietro veicoli apparentemente in regola.

Durante uno di questi controlli, è stata fermata un’autovettura che, già dai primi riscontri, presentava sospetti sulla provenienza. Gli agenti hanno subito avviato verifiche più approfondite.

Veicolo con Telaio Contraffatto e Targa Falsa: Il Caso Scoperto a Villaricca

Dopo un’accurata ispezione, gli agenti hanno riscontrato che il numero di telaio del veicolo era stato contraffatto. Questo dettaglio ha destato ulteriori sospetti, portando gli agenti ad approfondire le verifiche, che hanno rivelato una verità inquietante: l’auto risultava rubata all’inizio del 2024 ai danni di una donna residente a Pomigliano.

La tecnica del falso numero di telaio è una pratica utilizzata dalle bande specializzate nel riciclaggio di veicoli rubati, che consente loro di rivendere o utilizzare i mezzi rubati senza destare sospetti immediati.

Sequestro del Veicolo e Denuncia per Ricettazione

A seguito delle verifiche, l’automobile e le sue targhe contraffatte sono sequestrate. La conducente del veicolo, alla guida durante il controllo, è immediatamente denunciata alla Procura di Napoli Nord con l’accusa di ricettazione. Questo reato, legato alla consapevole acquisizione e uso di beni di provenienza illecita, può comportare gravi conseguenze penali.

L’Importanza dei Controlli di Sicurezza sulle Strade

L’operazione di mercoledì a Villaricca è solo una delle tante che la Polizia Metropolitana di Napoli sta conducendo per combattere il fenomeno delle auto rubate e contraffatte. Questi controlli non solo garantiscono maggiore sicurezza sulle strade, ma permettono anche di colpire reti criminali che utilizzano veicoli rubati per compiere altri reati.