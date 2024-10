Una tragica alba ha colpito l’Alta Irpinia questa mattina, con la morte di un giovane di 24 anni a seguito di un grave incidente stradale. Intorno alle 5:30, nella Contrada Cerrete di Lioni, una Fiat Punto con a bordo due ragazzi, entrambi 24enni di Sant’Angelo dei Lombardi, è uscita di strada, precipitando in una scarpata.

I Soccorsi e il Bilancio

I soccorsi sono stati tempestivi, con l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi e dei Vigili del Fuoco, che hanno recuperato i due giovani e li hanno affidati al personale sanitario del 118. Entrambi sono trasportati d’urgenza all’ospedale “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi. Purtroppo, uno dei ragazzi è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Indagini in Corso

Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire la dinamica esatta del tragico sinistro. Al momento, non sono ancora noti i dettagli su cosa possa aver causato la perdita di controllo del veicolo, ma si stanno considerando tutte le ipotesi, compresa quella di un possibile colpo di sonno o condizioni stradali sfavorevoli.