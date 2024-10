Due auto sono andate a fuoco in Irpinia nel giro di poche ore, in due distinti episodi che hanno mobilitato le forze di soccorso. Il primo incendio si è verificato a Monteforte Irpino, precisamente in via Nazionale nella frazione di Alvanella. Qui, un’autovettura in sosta è stata avvolta dalle fiamme. Fortunatamente, l’intervento tempestivo di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale ha consentito di spegnere le fiamme prima che potessero causare danni più estesi.

Sul luogo dell’incendio, i carabinieri del nucleo radiomobile di Baiano sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso. Al momento, non si esclude la possibilità che l’incendio sia di origine dolosa, e le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Il secondo episodio di incendio ha avuto luogo nel comune di Manocalzati, proprio all’uscita del casello autostradale di Avellino Est. In questo caso, è stato coinvolto un furgone in transito, proveniente dal Napoletano e diretto verso Irpinia, che trasportava prodotti ittici. L’auto ha preso fuoco mentre si trovava in movimento, creando una situazione potenzialmente pericolosa. Anche in questo caso, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere l’incendio, mentre la polizia stradale si è occupata della viabilità e della sicurezza durante le operazioni di spegnimento, evitando ingorghi e garantendo il fluido scorrimento del traffico.