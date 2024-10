I Carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura aversana, nei confronti di 11 persone, di età compresa tra i 35 e i 66 anni, gravemente indiziate a vario titolo e in concorso tra loro di traffico illecito di sostanze stupefacenti, furto di autovettura, ricettazione ed estorsione, con il metodo del cosiddetto cavallo di ritorno. Le indagini hanno permesso di documentare l’esistenza di un’attività di traffico di sostanze stupefacenti, condotta da un nucleo familiare nella propria abitazione a Giugliano in Campania (Napoli), con l’individuazione dei numerosi e fidati collaboratori che hanno contribuito alla gestione della piazza di spaccio.

Nel corso dell’attività di indagine sono documentate più di 50 cessioni di hashish e cocaina e sono arrestati in flagranza di reato due soggetti; sono inoltre sequestrate svariate dosi di droga. È infine ricostruita una collaudata attività consistente nel furto di veicoli, finalizzata ad avanzare richieste estorsive ai proprietari per la restituzione. La misura cautelare è emessa nei confronti di 11 indagati; per uno di essi è applicata la misura degli arresti domiciliari, per gli altri 10 la custodia cautelare in carcere, misura eseguita solo per 9 dei 10 destinatari.