Un tragico incidente stradale si è verificato oggi, venerdì 18 ottobre 2024, in via Sarno Palma, a Sarno, in provincia di Salerno. Una donna di 60 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra la sua auto utilitaria e un tir. L’impatto è stato violentissimo e la vittima è deceduta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Dettagli dell’Incidente a Sarno

L’incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno in un tratto della strada già noto per altri episodi simili. La donna, residente a Sarno, era alla guida della sua vettura quando, per ragioni ancora da chiarire, ha impattato frontalmente contro un tir che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Le indagini sono attualmente in corso, e la dinamica dell’incidente resta ancora incerta.

Le Forze dell’Ordine Sul Posto

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, insieme agli operatori del 118. Nonostante l’arrivo tempestivo dell’ambulanza, per la donna non c’è stato nulla da fare. Il magistrato di turno è giunto sul posto per coordinare le indagini.

Chiusa la Strada per Rilievi

A seguito dell’incidente, la strada è stata chiusa temporaneamente per permettere i rilievi necessari. I carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti e valutando l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, per comprendere meglio come si sia verificato l’impatto fatale.

Precedenti Incidenti nello Stesso Tratto

Il tratto di via Sarno Palma dove è avvenuto l’incidente è noto per la sua pericolosità, essendo stato teatro di altri incidenti in passato. Si tratta di una strada particolarmente insidiosa, soprattutto nei punti in curva, dove spesso si verificano tamponamenti.

Indagini in Corso

I carabinieri stanno lavorando senza sosta per chiarire le cause dell’incidente. Tra le ipotesi che si stanno valutando c’è la possibilità di un errore umano o un guasto meccanico. Non si esclude che nelle prossime ore possano emergere ulteriori dettagli grazie alle immagini di videosorveglianza.