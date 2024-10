Un banale incidente stradale si è trasformato in un disastro per i residenti di Chiaiano, alla periferia nord di Napoli. Durante la notte tra domenica e lunedì, un’auto si è schiantata violentemente contro i tubi dell’acqua situati all’esterno dell’hotel Bolero, causando un vero e proprio geyser che ha allagato l’intera zona.

Le immagini dell’incidente, subito diffuse sui social, mostrano l’impressionante quantità d’acqua fuoriuscita a seguito dell’impatto, creando uno scenario surreale e destando preoccupazione tra i cittadini. Tuttavia, oltre all’effetto spettacolare, l’incidente ha provocato conseguenze ben più serie per la comunità locale. La rottura dei tubi ha lasciato senza acqua potabile un’ampia area di Chiaiano.

Intervento dell’Abc e Disagi per i Residenti

L’azienda Abc Napoli, che gestisce il servizio idrico in città, è intervenuta prontamente sul posto per isolare la zona danneggiata e avviare le operazioni di riparazione. In una nota ufficiale, l’azienda ha comunicato: «In nottata, a seguito di incidente stradale, altezza hotel Bolero, l’Abc intervenuta sul posto è stata costretta ad interrompere la fornitura d’acqua verso una zona molto ampia di Chiaiano». I lavori di riparazione sono in corso, ma i disagi per i residenti continuano a essere notevoli, con la sospensione del servizio idrico.

Indignazione e Richieste di Maggior Sicurezza Stradale

La notizia si è rapidamente diffusa attraverso i media locali e nazionali, suscitando indignazione tra gli utenti del web. Molti hanno espresso rabbia per l’imprudenza alla guida, criticando chi mette in pericolo non solo la propria vita, ma anche quella degli altri.

Anche il deputato Francesco Emilio Borrelli è intervenuto sull’incidente, definendolo «un’ennesima follia in strada che poteva diventare una tragedia». Borrelli ha sottolineato i gravi disagi causati ai cittadini di Chiaiano e ha lanciato un appello per una maggiore sicurezza stradale. Tra le proposte, ha menzionato l’installazione di dossi, strisce rialzate e limiti di velocità più bassi nei centri abitati, al fine di prevenire ulteriori incidenti di questo tipo.