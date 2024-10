L’argomento dell’aumento delle pensioni è sempre di grande attualità, specialmente per coloro che vivono con trattamenti minimi. Mentre il governo discute frequentemente di incrementi e rivalutazioni, la tanto attesa soluzione, come l’adeguamento delle pensioni minime a 1.000 euro, sembra ancora lontana. Tuttavia, esistono strategie concrete per ottenere un incremento senza dover aspettare provvedimenti istituzionali.

Rivalutazione delle Pensioni: Come Funziona?

Ogni anno, le pensioni vengono rivalutate per adattarsi all’inflazione, con un tasso stabilito dall’ISTAT e recepito dal governo. Per il 2024, ad esempio, le pensioni fino a quattro volte il minimo (circa 2.400 euro al mese) sono state rivalutate del 5,4%. Sebbene queste rivalutazioni possano sembrare favorevoli, il loro impatto è maggiore per le pensioni più alte, mentre le pensioni minime spesso rimangono invariate o subiscono variazioni trascurabili.

Prospettive per il 2025

Le previsioni per il 2025 indicano un incremento molto più modesto, intorno all’1,6%. Ciò significa che i pensionati con pensioni minime rischiano di rimanere in una situazione economica precaria, sempre ai margini. È qui che entra in gioco la necessità di esplorare alternative per aumentare il reddito pensionistico.

Strumenti per Incrementare le Pensioni

Esistono strumenti poco conosciuti che possono aiutare i pensionati a ottenere un aumento significativo. Uno di questi è la pensione supplementare. Questo beneficio si applica a chi ha versato contributi in un secondo fondo previdenziale, ma non ha accumulato sufficienti diritti per ottenere una pensione autonoma. In questi casi, è possibile richiedere all’INPS di sommare i contributi accantonati in diverse gestioni, unificando tutto in un’unica pensione.

Calcolo della Pensione Supplementare

Il calcolo della pensione supplementare dipende dalla data in cui sono stati originariamente versati i contributi. Se i contributi sono stati versati prima del 1996, si applica il sistema retributivo; per quelli versati successivamente, si segue il sistema contributivo.

Supplemento di Pensione

Un’altra opzione interessante è il supplemento di pensione, che consente di aumentare l’importo della pensione già in corso sommando i contributi versati anche dopo il pensionamento. Questo significa che coloro che hanno continuato a lavorare oltre l’età pensionabile possono sfruttare i contributi “in eccesso”.