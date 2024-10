Nel cedolino della pensione di novembre 2024, alcuni pensionati potrebbero vedere un incremento grazie ai rimborsi IRPEF derivanti dai conguagli effettuati dall’INPS, insieme a eventuali arretrati. Questi conguagli e adeguamenti derivano dal sistema fiscale aggiornato, il che potrebbe far aumentare l’importo della pensione rispetto ai mesi precedenti del 2024.

Data di pagamento delle pensioni di novembre 2024

Il pagamento varierà in base alle modalità di riscossione:

2 novembre 2024: per chi riceve l’accredito su conto corrente postale.

4 novembre 2024: per chi riceve l’accredito su conto corrente bancario.

Per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali, sarà rispettato il seguente calendario:

Cognomi A-C: sabato 2 novembre 2024 (solo la mattina), Cognomi D-K: lunedì 4 novembre 2024, Cognomi L-P: martedì 5 novembre 2024, Cognomi Q-Z: mercoledì 6 novembre 2024.

Rivalutazione delle pensioni

A novembre 2024 prosegue l’operazione di rivalutazione delle pensioni, con un indice provvisorio del 5,4% per l’anno 2024. Tuttavia, prestazioni come assegni straordinari, isopensioni e APE sociale non beneficiano di questa rivalutazione poiché non sono considerate prestazioni pensionistiche.

Modalità di pagamento

Il pagamento in contanti sarà possibile solo per importi fino a 1.000 euro netti. Chi percepisce di più dovrà comunicare all’INPS i propri dati bancari per l’accredito diretto tramite strumenti come “Cambiare le coordinate di accredito della pensione” sul sito dell’INPS.

Questo mese, oltre ai consueti pagamenti, i pensionati potrebbero quindi ricevere somme extra legate ai rimborsi fiscali, conguagli e rivalutazioni.