Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Guidonia Montecelio nella serata di sabato 12 ottobre, quando un giovane di 15 anni, Roel Abedini, è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali. L’incidente è avvenuto intorno alle 18:55, all’intersezione con via Antonio De Curtis, nei pressi di un cinema della zona.

L’incidente

Roel Abedini, di origini albanesi, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da una Dacia Sandero guidata da un uomo di 71 anni, residente a Roma. L’impatto è stato violento, e l’adolescente è stato soccorso immediatamente dall’automobilista, che si è fermato e ha cercato di prestare aiuto.

Nonostante l’intervento rapido dei soccorsi e il trasporto urgente all’ospedale San Giovanni Evangelista, purtroppo Roel è deceduto intorno alle 20:40 a causa delle gravi ferite riportate. La polizia locale di Guidonia Montecelio, attraverso il Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Sis), sta indagando sulla dinamica dell’incidente per fare chiarezza su quanto accaduto.

Indagini in corso

Il 71enne che guidava la Dacia Sandero stava viaggiando verso via Tiburtina con a bordo la moglie e due bambini al momento dell’incidente. Le autorità locali stanno lavorando per ricostruire esattamente le circostanze che hanno portato alla tragedia, al fine di stabilire eventuali responsabilità. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’esito delle indagini preliminari.

Il cordoglio della comunità

La notizia della morte di Roel Abedini ha profondamente colpito la comunità di Guidonia Montecelio. Il sindaco Mauro Lombardo, attraverso un post sui social network, ha espresso il suo dolore e ha sottolineato l’importanza di una guida responsabile:

“La sua tragica scomparsa ha colpito profondamente l’intera comunità di Guidonia Montecelio. In attesa che sia ricostruita l’esatta dinamica dell’incidente, ribadiamo l’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida e rispettosi del codice della strada. Solo attraverso un impegno collettivo possiamo ridurre il numero di questi tragici incidenti”.

Un appello alla sicurezza stradale

La tragica scomparsa di Roel Abedini riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare nelle aree urbane e in prossimità di attraversamenti pedonali. L’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada e l’adozione di comportamenti prudenti alla guida sono fondamentali per prevenire eventi drammatici come questo. L’appello delle autorità locali si unisce a quello dei cittadini, che chiedono misure concrete per migliorare la sicurezza dei pedoni, soprattutto nei pressi di scuole e zone frequentate da giovani.