Questa mattina, poco dopo le 8, si è verificato un incidente mortale alla stazione RFI di Acerra, dove un uomo è stato investito da un treno EAV (ex Circumvesuviana) in transito. Le autorità giudiziarie stanno attualmente effettuando i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell’accaduto e confermare l’identità della vittima.

Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava attraversando i binari per raggiungere la banchina opposta. Purtroppo, non si sarebbe accorto dell’arrivo del treno EAV, che transitava senza fermarsi nella stazione di Acerra. Il convoglio, partito da Napoli e diretto a Piedimonte, percorre infatti la tratta RFI senza effettuare fermate intermedie ad Acerra.

Indagini in Corso e Commissione d’Inchiesta

Le autorità competenti stanno raccogliendo ulteriori informazioni per verificare le circostanze esatte dell’incidente. L’azienda EAV ha immediatamente disposto una commissione d’inchiesta interna per condurre approfondimenti e accertare eventuali responsabilità o anomalie operative.