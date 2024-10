Una tragica fatalità si è verificata all’alba presso la stazione ferroviaria di Acerra, dove un uomo di origine magrebina, dall’apparente età compresa tra i 35 e i 40 anni, è stato investito e ucciso da un treno in transito. L’uomo, privo di documenti, è stato travolto da un convoglio dell’Eav (Ente autonomo Volturno), diretto a Piedimonte Matese, intorno alle 6:30 del mattino.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava ascoltando musica con le cuffiette mentre attraversava i binari. Probabilmente, a causa dell’audio ad alto volume, non si è accorto dell’arrivo del treno, che non doveva effettuare fermate ad Acerra. Nonostante i tentativi del macchinista di fermare il treno, l’impatto è stato inevitabile, e per la vittima non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata davanti agli occhi di diversi passeggeri già presenti in stazione, diretti a Napoli o Caserta.

Interventi e Inchieste

Il treno si è fermato immediatamente dopo l’incidente, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Tuttavia, ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria (Polfer), che hanno raccolto le prime dichiarazioni del macchinista, visibilmente sotto choc. È avviata una doppia inchiesta: una coordinata dalla Procura di Nola, e l’altra condotta dallo stesso Eav. Si attendono ulteriori sviluppi dalle telecamere di sicurezza presenti in stazione, che potrebbero fornire elementi chiave per chiarire la dinamica dell’incidente.

Ipotesi e Conseguenze

Al momento, molti indizi fanno pensare a un gesto imprudente da parte della vittima, che potrebbe aver attraversato i binari in modo pericoloso e distratto. Tuttavia, solo dopo la visione dei filmati e ulteriori accertamenti, sarà possibile chiarire con precisione se si è trattato di una tragica fatalità o di un gesto volontario.

Il corpo dell’uomo, al momento non identificato, sarà sottoposto ad esame autoptico nei prossimi giorni, al fine di stabilire ulteriori dettagli che potrebbero chiarire le circostanze della sua morte.

Il Secondo Incidente in Poche Settimane

Questa è la seconda tragedia che coinvolge la linea ferroviaria Acerra/Cancello in poche settimane, con la circolazione dei treni bloccata per diverse ore a causa dell’investimento. Terminati i rilievi, la linea è stata riaperta e il convoglio non è stato sequestrato.

L’Appello dell’Eav

Il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, ha espresso il suo cordoglio ai familiari della vittima e vicinanza al personale di bordo del treno, colpito emotivamente dall’accaduto. De Gregorio ha colto l’occasione per ricordare l’importanza della massima attenzione quando ci si trova all’interno di una stazione ferroviaria, sottolineando che attraversare i binari è severamente vietato e pericoloso.