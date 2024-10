Un tragico incidente ha scosso la comunità di San Giuseppe Vesuviano e dintorni, lasciando un vuoto nella famiglia della piccola Assunta Lidia Tufano, che avrebbe compiuto sei anni a breve. L’incidente è avvenuto nella notte lungo la strada verso San Gennarello di Ottaviano e ha visto coinvolte due auto, una Peugeot 208, su cui viaggiava la bambina insieme alla madre, alla sorella e alla zia, e una Range Rover guidata da un giovane di 29 anni di San Giorgio a Cremano.

La Dinamica dell’Incidente

L’incidente si è verificato poco prima dell’una, quando le strade erano ancora frequentate per via del clima mite. Secondo le prime ricostruzioni, la madre di Assunta Lidia stava guidando lungo via Diaz in direzione di San Giuseppe Vesuviano. La Range Rover, proveniente da via Rossilli, si è immessa sulla strada laterale a forte velocità, andando a colpire la Peugeot 208. L’urto è stato tale da ridurre l’auto a un ammasso di lamiere. Subito dopo lo schianto, il conducente della Range Rover si è allontanato insieme ai tre passeggeri, per poi presentarsi la mattina seguente alla polizia di San Giuseppe Vesuviano, assistito dal proprio avvocato.

I Primi Soccorsi e il Lavoro della Polizia

Sul luogo dell’incidente, i passanti hanno subito chiamato i soccorsi, e un’ambulanza ha trasportato Assunta Lidia all’ospedale di Nola. Purtroppo, la bambina è arrivata priva di conoscenza e, nonostante i tentativi dei medici, è stata dichiarata morta poco dopo a causa di un trauma cranico e lesioni interne. Le altre occupanti dell’auto, la madre, la sorella e la zia della piccola, sono ricoverate in ospedale ma non risultano in pericolo di vita.

Indagini in Corso e Possibili Accuse

Il giovane conducente della Range Rover è ora sotto indagine della Procura di Nola, che potrebbe procedere con un’accusa di omicidio stradale. La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero fornire dettagli cruciali sulla dinamica dell’incidente. Gli agenti stanno anche valutando la posizione dei passeggeri all’interno della Peugeot per determinare se la bambina fosse in braccio alla zia anziché nel seggiolino posteriore.

Riflessioni Sulla Sicurezza Stradale

Questo episodio tragico evidenzia ancora una volta l’importanza di rispettare le norme di sicurezza stradale, specialmente per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza per i bambini. Anche un semplice spostamento di una bambina dal seggiolino alle braccia di un familiare, magari per offrirle conforto, può mettere a rischio la sua vita in caso di incidente.