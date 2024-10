In questa settimana di ottobre, molti italiani potrebbero aver ricevuto un accredito dall’INPS sul proprio conto corrente, relativo all’Assegno Unico Universale per i Figli a Carico. I primi bonifici sono partiti il 16 ottobre, e riguardano questo contributo che ha sostituito altri bonus familiari negli ultimi anni. L’Assegno Unico Universale è una misura di sostegno economico rivolta alle famiglie con figli a carico, ed è calcolato in base al numero di figli e alla condizione economica del nucleo familiare. La cifra varia a seconda di diversi fattori, come l’età dei figli (con una maggiorazione per i primi tre anni di vita) e il numero di minori presenti in famiglia (con benefici ulteriori se ci sono 3 o più minori).

Se non hai ancora controllato il tuo conto corrente, questo potrebbe essere il momento giusto, perché il bonifico potrebbe essere già accreditato. Tuttavia, se non hai ancora ricevuto il pagamento, l’accredito arriverà a breve.

L’INPS pubblica regolarmente i calendari per i pagamenti, ma a volte possono verificarsi accrediti anticipati o ritardati rispetto alle date previste. Se fai parte delle famiglie che beneficiano dell’Assegno Unico, è probabile che tu abbia già ricevuto, o stia per ricevere, l’importo relativo a ottobre.