L’INPS sta procedendo con il pagamento delle pensioni di ottobre 2024, che in alcuni casi risultano maggiorate, e si occuperà anche dei versamenti legati alla Naspi, alla ricarica della carta acquisti da 80 euro, all’assegno unico e all’ex bonus Renzi. Un altro importante versamento riguarda l’assegno di inclusione, che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, insieme al supporto formazione lavoro da 350 euro.

Tempistiche dell’Assegno di Inclusione

L’erogazione dell’assegno di inclusione, come avviene generalmente, dovrebbe avvenire entro i primi quindici giorni del mese. In particolare, per ottobre 2024, l’INPS prevede di iniziare i pagamenti a partire dal 15 ottobre per coloro che hanno fatto domanda entro la fine di settembre.

Per chi invece ha già ricevuto accrediti sulla carta ADI (Assegno di Inclusione), i pagamenti arriveranno a fine mese. Solitamente, queste ricariche sono disponibili dal 27 di ogni mese, ma poiché il 27 ottobre cade di domenica, è previsto uno slittamento al 28 ottobre.

Verifica del saldo sulla carta ADI

I beneficiari possono controllare il saldo della carta ADI attraverso diversi canali:

Portale SIISL

Notifiche inviate da INPS via email o sms

Sportelli Postamat

Numero verde 800.666.888

Queste modalità permettono ai destinatari di restare aggiornati sull’accredito dell’assegno di inclusione e del supporto formazione lavoro.