L’ASL Napoli 3 Sud, che si occupa della salute pubblica nei comuni dell’area Vesuviana e Nolana, ha annunciato un concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione di 72 nuovi professionisti. Le figure ricercate includono dirigenti medici in diverse specializzazioni e collaboratori amministrativi. Gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente online entro il 18 novembre 2024.

Profili Professionali e Posti Disponibili

Il bando offre diverse opportunità di lavoro, principalmente nell’area medica. Ecco i dettagli sui profili professionali ricercati e i relativi posti disponibili:

6 posti per Dirigente Medico, specializzazione in Cardiologia

7 posti per Dirigente Medico, specializzazione in Chirurgia Generale (Ospedale di Boscoreale-Boscotrecase)

10 posti per Dirigente Medico, specializzazione in Medicina Interna (Ospedale di Boscoreale-Boscotrecase)

10 posti per Dirigente Medico, specializzazione in Neurologia

15 posti per Dirigente Medico, specializzazione in Ortopedia e Traumatologia

10 posti per Dirigente Medico, specializzazione in Radiodiagnostica

14 posti per Collaboratore Amministrativo (Ruolo Amministrativo, area dei professionisti della salute e dei funzionari)

Requisiti per la Candidatura

Per partecipare al concorso, è necessario soddisfare alcuni requisiti generali e specifici che variano in base alla specializzazione medica scelta. I requisiti generali includono:

Età: Non ci sono limiti di età per la partecipazione, ma è necessario avere almeno 18 anni.

Cittadinanza: È richiesta la cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. I cittadini di Paesi Terzi devono rispettare le normative stabilite dal D.Lgs n. 165/2001.

Idoneità fisica: Necessaria idoneità fisica per la mansione specifica, verificata tramite visita preventiva.

Diritti civili e politici: I candidati devono godere dei diritti civili e politici e non devono essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo.

Stato penale: Non devono avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano l’assunzione.

Obblighi militari: Essere in regola con gli obblighi di leva.

Assenza di cause ostative: Non devono esserci atti risolutivi di precedenti rapporti d’impiego con pubbliche amministrazioni per insufficiente rendimento o documenti falsi.

Modalità di Candidatura

Gli interessati a partecipare al concorso possono presentare la propria domanda esclusivamente online sul sito ufficiale dell’ASL Napoli 3 Sud. Ecco i passaggi da seguire:

Registrazione: Creare un account sul sito dell’ASL.

Scelta del Concorso: Selezionare il concorso per il quale ci si vuole candidare.

Compilazione della Domanda: Inserire i propri dati e completare la domanda di partecipazione.

Svolgimento della Selezione

Una volta chiuso il termine per la presentazione delle domande, i candidati che soddisfano i requisiti e hanno presentato la domanda correttamente saranno convocati per sostenere tre prove previste dal concorso. Le date e le sedi delle prove saranno comunicate successivamente. Le prove comprendono:

Prova Scritta: Relazione su un caso clinico simulato o una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina.

Prova Pratica: Tecniche e manualità specifiche della disciplina. Questa prova deve essere accompagnata da un’illustrazione scritta.

Prova Orale: Materie relative alla disciplina e ai compiti connessi alla posizione da ricoprire.

Il concorso dell’ASL Napoli 3 Sud rappresenta un’importante opportunità di lavoro per professionisti della salute e per figure amministrative nella regione. Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro il 18 novembre 2024, seguendo le modalità indicate, per contribuire al miglioramento della sanità nell’area Vesuviana e Nolana. Non perdere questa occasione per unirti a un team dedicato alla salute e al benessere della comunità.